Инструмент холодной войны. В России ответили на обвинения в отключении газа в Европе

Статья британской газеты The Times о возможном использовании Россией своих природных ресурсов в качестве оружия стала очередным витком нагнетаемой истерии вокруг якобы планируемого вторжения РФ на Украину.

Британские журналисты утверждают, что некие «высокопоставленные чиновники» якобы предупредили правительство Бориса Джонсона о том, что Москва готова сократить поставки СПГ, если Евросоюз примет очередные ограничительные меры. Это закономерно приведет к росту оптовых цен на рынке и станет «серьезной проблемой» для всех европейских стран.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал статью The Times одним из «пропагандистских шаблонов», который на Западе активно используют еще со времен «холодной войны». Эксперт напомнил, как в 1980-е годы США пытались сорвать строительство газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (ныне «Ямал-Европа»), пугая страны Европы все той же пресловутой «энергетической зависимостью».

«Примерно лет 15 назад этот штамп вытащили из закромов и с тех пор используют с разной степенью интенсивности. Хотя реальность такова, что "Газпром" ни разу не прекращал поставки и не сокращал их по политическим мотивам. Выполнял свои обязательства по контрактам в полном объеме даже тогда, когда политика наших визави оставляла желать лучшего», — подчеркнул Гривач в комментарии «Политике Сегодня».

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

В качестве примера добросовестности «Газпрома» эксперт привел заключенный недавно контракт с Молдавией на поставки газа. Компания учла непростое экономическое положение республики, несмотря на регулярные антироссийские заявления президента Майи Санду, и согласилась продавать газ по цене вдвое ниже рыночной: $450 за тысячу кубометров.

«То, что правительство Молдавии умудрилось уже дважды за три месяца довести ситуацию до кризиса неплатежей и невыполнения своих обязательств, это их особые способности, а не злая воля поставщика», — заявил Гривач.

А вот кто действительно пользуется энергетическим кризисом в качестве политического инструмента, так это американцы, считает энергетик. США даже дали собственному СПГ громкое название — «молекулы свободы». Вот только освобождать Европу от оков энергокризиса они почему-то не спешат: Вашингтон продает свое топливо преимущественно странам Азии, готовым заплатить за него большую цену.

«Я уверен, что прекращение поставок [в Европу] не в интересах России и Кремль не будет вестись на провокации, которыми его регулярно толкают в эту сторону», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в феврале Россию намеревается посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Невзирая на протест некоторых европейских чиновников, он едет в Москву, чтобы договориться о заключении долгосрочного контракта на поставки газа.