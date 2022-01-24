Экс-депутат Рады Мураев объяснил «подставой» обвинения МИД Великобритании против него

Министерство иностранных дел Великобритании столкнулось с «подставой». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого Форин-офис объявил «пророссийским лидером» в Киеве.

Кто-то подставил британское ведомство, подсунув соответствующие документы, отметил экс-депутат. По словам Мураева, он намерен дождаться опровержения обвинений против своей персоны. Также политик не исключил, что будет отстаивать свои права в суде.

«Думаю, что кто-то подставил министерство иностранных дел Великобритании. Кто-то неглубоко в теме подсунул эти бумаги. Но в любом случае, я либо дождусь все-таки опровержения, либо все-таки буду доказывать, наверное, свое право в суде», — сказал бывший депутат Рады.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Мураев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с отребьем. Действующий глава государства и его команда вызывают у народа «стыд за нацию», подчеркнул политик.