Австралиец сознался в похищении четырехлетней девочки из палатки родителей под Карнарвоном

Обвиняемый в похищении четырехлетней девочки австралиец выступил по видеосвязи перед судом. В своем обращении мужчина сознался в содеянном, однако не раскрыл истинных мотивов противоправного поступка. Об этом рассказала вещательная корпорация ABC.

Согласно данным местных СМИ, инцидент произошел 16 октября прошлого года в лагере недалеко от города Карнарвон в штате Западная Австралия. Фигурант похитил девочку прямо из палатки ее родителей. Найти малышку удалось лишь спустя 18 дней, однако ребенка обнаружили целым и невредимым.

Сейчас австралиец находится в тюремной камере в городе Перт — именно оттуда он выходил на связь с судом. За свое деяние ему грозит длительное лишение свободы.