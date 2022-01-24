Посольство США рекомендовало проживающим в Белоруссии американцам проявлять осторожность

Американское посольство в Белоруссии призвало граждан США сохранять бдительность и осторожность на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. Об этом сказано в сообщении представительства.

По словам дипломатов, в связи с военной и политической напряженностью американцам следует проявлять большую осторожность.

«Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией», — говорится в заявлении посольства.

В представительстве отметили, что гражданам Соединенных Штатов стоит избегать демонстраций и рассматривать возможность отъезда из Белоруссии в случае чрезвычайной ситуации.

Начальник главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии Андрей Некрашевич ранее заявил, что российско-белорусские маневры имеют исключительно оборонительную направленность.