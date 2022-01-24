Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Парламент Армении подтвердил право президента Саркисяна забрать заявление об отставке

Политика
Парламент Армении подтвердил право президента Саркисяна забрать заявление об отставке

Президент Армении Армен Саркисян имеет право забрать свое заявление об отставке, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

Согласно законодательству, глава государства в течение недели может отозвать заявление о прекращении полномочий. В противном случае будет составлен протокол, после публикации которого отставка армянского лидера вступает в силу, пояснил председатель парламента.

«Согласно 142-й статье конституции и первой части 147-й статьи регламента парламента, президент Армении Армен Саркисян представил заявление об отставке. Согласно второй части 147-й статьи конституционного закона, в течение недели он может письменно отозвать заявление об отставке», — сказал Симонян.

Как сообщает телеканал «360», Ален Симонян может взять на себя обязанности главы Армении. Конституция страны предусматривает, что в случае ухода президента с поста в стране проводятся внеочередные выборы.

#отставка #армения #заявление #симонян #саркисян