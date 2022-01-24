Глава Бюро национальной статистики Казахстана Айдапкелов освобожден от занимаемой должности

Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Нурболат Айдапкелов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев уже подписал соответствующее распоряжение. Айдапкелов занимал руководящую должность с октября 2020 года.

«Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

Телеканал «360» ранее информировал, что Касым-Жомарт Токаев назвал истинную причину возникновения беспорядков в Казахстане. По его словам, акции показали проблемы, которые копились в республике годами. При этом расслоение в доходах сработало в качестве «зажженной спички около пороховой бочки».