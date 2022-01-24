Глава Чечни потребовал от правоохранителей задержать представителя СПЧ Каляпина

Правоохранительные органы должны задержать представителя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пособничество терроризму.

Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Каляпин и Милашина зарабатывают на теме республики. Необходимые доказательства в отношении указанных лиц имеются в материалах журналистских расследований на независимых каналах, отметил руководитель региона.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Кадыров в Telegram.

Также глава Чечни обвинил в предательстве бывшего судью ВС республики Сайди Янгулбаева. Как подчеркнул Кадыров, тот не смог воспитать собственных детей, и теперь они сводят на нет все успехи борьбы с террористами, передает телеканал «360».