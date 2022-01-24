Антироссийская политика Соединенных Штатов ведет их и другие страны Запада к неотвратимой гибели. Такой точки зрения придерживается бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

Экс-разведчик обратил внимание, что американские власти пытаются нанести ущерб экономическим ресурсам России и провести черту между ней и Европой. По его мнению, такая тактика свидетельствует о том, что западные государства приближаются к геополитическому самоубийству.

«Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», — приводит слова Денесе издание Atlantico.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила о крупных провокациях со стороны Запада. По ее словам, для этого «англосаксам» крайне важно создать информационное поле.