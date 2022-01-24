Борису Джонсону предрекли скорый крах карьеры из-за «винных вечеринок» в разгар пандемии

Громкий скандал с «винными вечеринками» во время пандемии, которые устраивал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоил ему потери авторитета и доверия британцев. Такое мнение высказал профессор Университета Кардиффа Пит Дорей.

После истории с «гулянками» политик потеряет свой пост в течение года. По словам профессора, премьер повел себя так, будто придерживается осуждаемого обществом постулата «политикам закон не писан». Джонсон своим примером показал, что богатые и могущественные мира сего могут делать, что пожелают, и при этом указывать простым людям, как им жить, передает слова Дорея Lenta.ru

«Теперь вопрос в том, когда его заменят и кем, а не в том, будет ли он заменен», — предрек Джонсону скорый закат карьеры профессор.

Дорей подчеркнул, что действующий премьер-министр Великобритании навсегда утратил хорошее отношение к своей персоне, которое невозможно восстановить. Сегодня Джонсон практически стал «ходячим мертвецом» на политической арене, резюмировал профессор.