Кандидат в президенты Франции Земмур признался в любви российскому народу

Запад должен снять санкции с России и ее граждан. Об этом в эфире France 5 заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

Он признался в любви российскому народу, его культуре и литературе. Более того, журналист и писатель нашел у русских и французов множество общих черт.

«Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские — это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем», — заявил Земмур.

Эрик Земмур в конце ноября 2021 года официально объявил о своем намерении побороться за кресло президента. Он создал собственную партию, которая получила название «Отвоевание».