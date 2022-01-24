Киевский писатель Лесев усомнился в шансах Порошенко и Зеленского на переизбрание

Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко могут даже не рассчитывать на переизбрание, их ждет зажиточная жизнь за рубежом. Об этом заявил киевский писатель Игорь Лесев.

Прогнозировать политическое будущее Украины крайне сложно из-за ее нелинейности. Однако говорить о шансах двух последних президентов можно уверенно. Большая шасть активов Порошенко сейчас арестована, что не позволит ему провести достойную предвыборную кампанию, передает «Украина.ру».

«В Офисе живут в иллюзии, что если на президентских выборах вывести во второй тур Порошенко, то люди, плюясь, но снова проголосуют за Зеленского… А у Зеленского впереди еще столько черных лебедей, что далеко не факт, что он еще сам попадет через два года во второй тур», — заявил Лесев.

Петр Порошенко проходит подозреваемым по делу о государственной измене. Недавно с него взяли подписку о невыезде и изъяли заграничные паспорта. Владимир Зеленский стал одним из самых неудачных президентов Украины. Под его руководством страна приблизилась к национальной катастрофе, напомнил пиатель.