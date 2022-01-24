Гидрометцентр: начало недели в Петербурге будет по-настоящему «сочинским»

Оттепель и аномально теплая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга на будущей неделе. В понедельник температурный фон будет на восемь градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Северной столице начнется оттепель уже с первого дня рабочей недели. По словам Вильфанда, в эти дни температурный фон в городе на Неве будет такой же, как в Сочи в ночное время.

«В Северо-Западном федеральном округе очень теплая погода, так как перенос воздушных масс - по периферии циклона, центр которого - над Шпицбергеном… Температура будет на 8-10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге будет в понедельник на 8 градусов выше нормы, а в среду - на 4 градуса выше нормы», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Новое изменение температур станет очередным испытанием для властей Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Несмотря на то, что прошла уже большая часть календарной зимы, Смольный все еще не смог должным образом организовать работу коммунальных служб в культурной столице. На скользких и неубранных от снега дорогах все чаще происходят серьезные аварии, а местные жители боятся ходить под крышами домов из-за «ледяных бомбардировок».