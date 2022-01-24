Мансарда шестиэтажного дома загорелась в Центральном районе Петербурга

Информация о пожаре в Центральном районе Петербурга поступила в 02:59 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел по адресу Лиговский проспект, дом 44. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что полыхает мансарда жилого дома, который был построен в 1910-х годах прошлого века. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 73 человека личного состава», — отмечено в сообщении МЧС.

В последнее время в Санкт-Петербурге увеличилось количество пожаров в исторических домах и постройках, представляющих культурную ценность. Обветшалые здания стоят в аварийном состоянии и создают угрозу жизни гражданам, однако администрация губернатора Северной столицы Александра Беглова должным образом не реагирует на проблему.