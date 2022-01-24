Порошенко обвинил Зеленского в личном запрете покидать Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский лично запретил ему покидать территорию страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такими действиями, по мнению Порошенко, Зеленский пытается заблокировать его политическую деятельность. Из-за запрета на выезд из страны у бывшего президента сорвалось несколько международных встреч.

«Этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны», – написал Порошенко.

Порошенко недавно был обвинен в государственной измене. Он покинул территорию страны в декабре и вернулся 19 января, после чего пообщался со своими сторонниками в аэропорту и сразу же направился на первое судебное слушание по делу, где рассматривался вопрос об его аресте.