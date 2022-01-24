Госдеп США разрешил своим дипломатам с семьями покинуть Украину

Сотрудникам посольства Соединенных Штатов вместе с семьями разрешили в добровольном порядке покинуть Украину. Соответствующее распоряжение выпустил Государственный департамент США.

Кроме того, в ведомстве призвали американских граждан воздержаться от поездок на Украину в ближайшее время. Причиной этому Госдеп называет сообщения о том, что Москва якобы планирует военные действия против Киева.

«23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве», — указано в заявлении Госдепа.

В России неоднократно отвергали любые заявления западных государств по поводу «вторжения» на территорию Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобная риторика является необоснованной, так как Москва ни разу за всю историю не нападала первой.