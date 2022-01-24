Польская полиция предъявила туристке из Нидерландов обвинения в пропаганде нацизма

Туристка из Нидерландов может стать фигурантом уголовного дела после демонстрации нацистского приветствия возле ворот бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщила полиция Польши.

Правоохранители задержали подозреваемую и ее 30-летнего мужа, который делал фотографии. Полицейские доложили об инциденте в окружную прокуратуру Освенцима. Сейчас возбуждается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении туристки из Нидерландов.

«Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским Освенцима 29-летнюю гражданку Нидерландов. Женщина демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью "Arbeit macht frei", расположенных на территории бывшего немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау», — говорится в сообщении.

По последним данным, полиция уже предъявила подозреваемой обвинения в реабилитации нацизма. Женщина призналась в содеянном и попросила не судить ее строго, рассказав, что это была просто «глупая шутка». Ближайшие два года она может провести в тюрьме.