Делегация Латвии прилетит в Россию для проведения военной инспекции

Латвийская делегация посетит российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях для проведения военной инспекции. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Данная проверка осуществляется с целью оценки масштабов военной деятельности. Латвийская делегация проведет инспекцию с 24 по 29 января. Проверка пройдет на определенной Латвией территории, охватывающей площадь в 13,2 тысячи квадратных километров.

«С 24 по 29 января Латвия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — сообщил Рыжков.

Он подчеркнул, что целью подобных инспекций является определение масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанной территории, или подтверждение ее отсутствия. По словам Рыжкова, во время проверки инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей указанного района, содержащие информацию об их структуре и задачах.