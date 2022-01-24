Жозеп Боррель раскритиковал протесты в Брюсселе

Протестные акции, развернувшиеся в бельгийской столице Брюсселе являются бессмысленными. Такое мнение высказал Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он заявил в свете прошедших в городе митингов, результатом которых стали столкновения с полицией и погромы. Протестующие, в том числе нанесли ущерб зданию внешнеполитической службы ЕС. Глава евродипломатии выразил благодарность полиции за их работу во время митинга.

«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», — написал Боррель в Twitter.

Известно, что участники протестов разбили стекла в офисе Борреля в Брюсселе. Причиной народных волнений стали ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.