Огромные сосульки украсили флаг города на улице Воскова в Петербурге

Коммунальные службы Петербурга продолжают «закрывать глаза» на огромные сосульки, свисающие с крыш домов. Одна из таких окутала в «ледяной плен» флаг города.

Местные жители запечатлели флаг Петербурга во льду на улице Воскова в Петроградском районе. Фотографию разместили в паблике «ВКонтакте» «Интересный Питер». В комментариях многие начали обсуждать ситуацию, которая происходит во всем городе.

«На улицах города творится беспредел! В центре страшно ходить, или упадешь и чего-нибудь сломаешь, или на голову прилетит. Уборки нет», — отметила горожанка.

«Идеально! Пакета мусора еще не хватает!» — отметил другой пользователь соцсетей.

Проблема уборки города от последствий снегопадов до сих пор не решена должным образом в Петербурге. К сугробам и гололеду добавились сосульки. От падения ледяных глыб страдают прохожие и автомобили. Петербуржцы винят в некачественной работе коммунальщиков администрацию губернатора Александра Беглова.