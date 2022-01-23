США планируют укреплять военный потенциал Украины во время переговоров с Россией

США планируют содействовать укреплению оборонного потенциала Украины одновременно с переговорами с Россией, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Таким образом Блинкен ответил на вопрос о том, сможет ли Россия «выиграть время на поиск предлога для вторжения». По словам госсекретаря США, американская сторона продолжает укреплять оборону и средства сдерживания Украины даже в ходе дипломатического взаимодействия с Москвой.

«Именно поэтому даже в то время, когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, отвечаем на некоторые опасения, имеющиеся у России, а она отвечает на многие наши опасения, даже в то время, пока мы это делаем, мы укрепляем оборону и средства сдерживания», — отметил он в эфире телеканала CBS.

Блинкен напомнил, что в прошлом году украинская сторона получила от США рекордное количество военной помощи. Он добавил, что уже утвердил передачу американских военных технологий в других странах Украине.

Россия неоднократно опровергала заявления некоторых западных СМИ и чиновников о якобы планах вторгнуться на территорию Украины. В Кремле отмечали, что подобные обвинения не имеют доказательств и являются безосновательным нагнетанием напряженности.