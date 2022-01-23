Очередная группировка радикалов сдалась властям ЦАР

Боевики объявили о роспуске формирования 3R, а также сообщили, что готовы помогать властям Центральноафриканской Республики в восстановлении страны.

Местные СМИ сообщают, что после затяжного военного кризиса, вызванного активностью террористов, в страну возвращается долгожданный мир. Члены 3R объявили о ликвидации группировки. В обнародованном заявлении говорится, что главарь объединения Сембе Боббо терроризирует центральноафриканцев, а также преследует личные интересы. Именно эта группировка, по предварительным данным, виновна в убийстве российских журналистов в 2018 году.

Несмотря на указанную в пресс-релизе причину роспуска бандформирования, сложить оружие радикалов вынудил расклад сил в республике. Армия, подготовленная российскими специалистами, разгромила основные силы террористов, поэтому уцелевшие радикалы массово сдаются властям. Инструкторы из РФ, которые в сводках новостей нередко фигурируют как сотрудники «ЧВК Вагнера», отвечают за профессиональное обучение республиканских военных. Правительственные войска предотвратили госпереворот, а также провели ряд успешных антитеррористических операций.

В декабре 2021 года о ликвидации сообщила группировка «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Боевики заявили, что готовы сложить оружие, поскольку больше не доверяют своему лидеру Али Дарассе.