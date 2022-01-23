В Бразилии злоумышленник зарезал экс-бойца UFC и Bellato Майкела Фалкана

Тело бывшего бойца смешанных единоборств Майкела Фалкана с признаками насильственной смерти обнаружили в бразильском городе Пелотас. Об этом рассказали представители MMA Fighting.

По предварительным данным, 40-летний спортсмен получил несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Фалькан стал известен благодаря выступлениям в Bellator, где ему удалось завоевать Гран-при в среднем весе. Кроме того, боец провел поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а также выступал в польском KSW и российском Fight Nights Global. На счету Майкела Фалькана было 40 побед против 20 поражений.