Уагадугу, 26 января. Жители Буркина-Фасо провели митинг, в ходе которого обратились к новым властям страны с просьбой наладить сотрудничество с Москвой.

Во время демонстрации, которая прошла возле здания Конституционного совета страны, буркинийцы приветствовали новую военную администрацию и попросили полковника Пола-Анри Сандаого Дамибу обратиться к России за поддержкой в борьбе с радикалами, которые захватывают север страны.

Во время митинга его участники, многие из которых пришли с российскими флагами, скандировали «Нет — Франции, да — России!». Многие в стране считают, что Москва, в отличие от Парижа, может оказать Буркина-Фасо реальную помощь в борьбе с терроризмом.

«Россияне добились хороших результатов в африканских странах. Мы надеемся, что они сделают то же самое здесь», — заявили участники демонстрации.

Федеральное агентство новостей /

Буркина-Фасо стала третьей африканской республикой, где власть в свои руки взяли молодые военные, уставшие от правления коррумпированных профранцузских правительств. Полковник Дамиба, возглавивший группу патриотично настроенных офицеров республиканской армии, вдохновился примером военных в других африканских странах — Асими Гоита и Мамади Думбуйя, которые также отвергли неоколониальные притязания Парижа и взяли контроль над государствами в свои руки.

Политика Пятой республики в регионе базируется на шантаже и манипуляциях, и активно использует санкции на основании сообщений о появлении в Африке бойцов российской «ЧВК Вагнера». Фактически к ним на Западе причисляют всех российских специалистов, которые работают на Черном континенте. Такая политика привела в итоге к резкому падению популярности Франции и падению профранцузских режимов, которые защищали интересы Парижа и были при этом не в состоянии обеспечить гражданам безопасность.