Упавшая с крыши ледяная глыба разбила припаркованный автомобиль в центре Петербурга

Петербуржцы продолжают прохождение зимней полосы препятствий: на крышах домов появились гигантские сосульки, которые могут упасть на головы прохожим и разбить авто. В воскресенье очередная машина пострадала от падения ледяной глыбы.

Об этом рассказал водитель в тематической группе в социальных сетях. Инцидент произошел в Банном переулке. В посте мужчина попросил отозваться очевидцев падения глыбы и прикрепил фото поврежденной машины. Судя по кадрам, основной удар пришелся на лобовое стекло автомобиля, а рядом с транспортным средством лежали мелкие осколки льда.

Это далеко не первый подобный инцидент за прошедшие недели зимы. Помимо транспортных средств, страдают и сами горожане, которые попадают в больницы с травмами головы. В связи с этим петербуржцы завалили личную страницу губернатора Александра Беглова в социальных сетях гневными сообщениями о посредственном качестве работы коммунальных служб. Однако меры по урегулированию данного вопроса до сих пор не были приняты.