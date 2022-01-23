Вирусолог Аграновский посоветовал не пытаться определить заражение «Омикроном» по боли в горле

Любой штамм коронавируса может вызвать разные симптомы, поэтому не стоит пытаться диагностировать заражение «Омикроном» по боли в горле, сообщил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Врач усомнился в возможности диагностировать инфицирование омикрон-штаммом COVID-19 по боли в горле, которую назвали одним из частых признаков заражения этим вариантом. В любом случае для постановки диагноза необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус, сказал вирусолог в беседе с РБК.

«Боль в горле может быть симптомом СOVID-19, хотя и не во всех случаях. Если есть подозрения на СOVID-19, следует сделать тест», — отметил врач.

Причиной боли в горле могут стать совершенно разные факторы, такие как грибок или отличные от «Омикрона» патогены. Новый штамм коронавируса может проявляться по-разному, и выявить единые диагностические признаки врачам пока не удалось, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.