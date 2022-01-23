Президент Армении Армен Саркисян уходит в отставку по собственному желанию

Армен Саркисян уходит с должности президента Республики Армения. Глава государства покидает пост по собственному желанию. Соответствующее объявление опубликовано на его официальном сайте.

По словам Саркисяна, данное решение было логичным. Одним из аргументов является отсутствие «необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», — написано в заявлении.

Армен Саркисян также отметил, что сейчас Армении как никогда нужны осмысленные действия, поэтому стоит обратить внимание на важные в данный момент для республики вопросы.