Николай Азаров пословицей прокомментировал заявление Британии о контактах с Россией

Заявление МИД Великобритании о том, что Россия поддерживает связи с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым являются бредом. Об этом сказал сам политик.

Министерство иностранных дел Британии недавно заявило, что Москва якобы намерена посадить в Киеве пророссийского президента. В качестве кандидата дипломаты назвали бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. Также в Лондоне считают, что РФ поддерживает контакты с Азаровым.

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили"», — вспомнил пословицу Азаров в комментарии ТАСС.

В МИД России назвали заявления Лондона дезинформацией. По мнению дипломатов, страны западного блока обостряют ситуацию вокруг Украины.