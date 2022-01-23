Премьер-министр Новой Зеландии отменила собственную свадьбу из-за COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса помешал свадьбе премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Ардерн была вынуждена отменить церемонию собственного бракосочетания. Дело в том, что в ночь на понедельник Новая Зеландия готовится перейти на красный уровень реагирования по COVID-19.

«Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии», — заявила она во время пресс-конференции по новым COVID-ограничениям.

Начиная с понедельника, страна устанавливает ограничения на количество гостей, которые могут присутствовать на днях рождения и свадьбах. Оно будет составлять не более 100 человек для привитых и 25 — для тех, у кого нет сертификата вакцинации.