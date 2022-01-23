«Спешная накачка оружием»: Украина готовит военную провокацию против России, уверен Рожин

США и Великобритания готовят новые партии летального вооружения, боеприпасов и амуниции, которые будут в ближайшие дни переданы Украине, предупреждает военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, «накачка» ВСУ западным оружием свидетельствует о планах Киева устроить серьезную провокацию у российских границ.
«Пока что выглядит так, что идет спешная накачка оружием ВСУ перед неминуемой провокацией на Донбассе (или в каком-то другом месте), покуда Госдеп США тянет время и забалтывает российские предложения перед началом событий», — заявил Рожин в Telegram.
22 января на Украину прибыла первая партия оружия, сообщило посольство США в Киеве. Поставка содержит более 90 тысяч килограммов вооружений, включая боеприпасы. Также с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву материальную помощь суммой более 2,7 миллиарда долларов для «укрепления обороны» страны на фоне «растущей российской агрессии».
Помимо США оружейные поставки Украине осуществили Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и Франция. Германия отказалась передавать киевскому режиму советские артиллерийские установки, ранее размещаемые в ГДР. В МИД Украины пообещали «запомнить на десятилетия» отказ ФРГ, принципиально выступающей против экспорта оружия с самого начала военных действий на Донбассе.
Подробнее об острой реакции Киева на отказ Германии предоставить «оборонную помощь» — в нашей статье.