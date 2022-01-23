«Спешная накачка оружием»: Украина готовит военную провокацию против России, уверен Рожин

США и Великобритания готовят новые партии летального вооружения, боеприпасов и амуниции, которые будут в ближайшие дни переданы Украине, предупреждает военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, «накачка» ВСУ западным оружием свидетельствует о планах Киева устроить серьезную провокацию у российских границ.

«Пока что выглядит так, что идет спешная накачка оружием ВСУ перед неминуемой провокацией на Донбассе (или в каком-то другом месте), покуда Госдеп США тянет время и забалтывает российские предложения перед началом событий», — заявил Рожин в Telegram.

22 января на Украину прибыла первая партия оружия, сообщило посольство США в Киеве. Поставка содержит более 90 тысяч килограммов вооружений, включая боеприпасы. Также с 2014 года Вашингтон предоставил Киеву материальную помощь суммой более 2,7 миллиарда долларов для «укрепления обороны» страны на фоне «растущей российской агрессии».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Помимо США оружейные поставки Украине осуществили Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Польша, Чехия, Канада и Франция. Германия отказалась передавать киевскому режиму советские артиллерийские установки, ранее размещаемые в ГДР. В МИД Украины пообещали «запомнить на десятилетия» отказ ФРГ, принципиально выступающей против экспорта оружия с самого начала военных действий на Донбассе.

Подробнее об острой реакции Киева на отказ Германии предоставить «оборонную помощь» — в нашей статье.