Канцлер ФРГ Шольц: в повестке НАТО пока нет вопроса о расширении на восток

НАТО пока не планирует поднимать вопрос о принятии стран Восточной Европы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик дал интервью газете Suddeutsche Zeitung. По его словам, Альянс не может дать гарантии о нерасширении.

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о нерасширении военного блока принципиален для Москвы. По его словам, причиной является деятельность Альянса, которая имеет антироссийский характер.