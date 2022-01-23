Госсекретарь США Блинкен назвал санкции способом «сдерживания» России

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен обозначил позицию Вашингтона по вопросу антироссийских санкций. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу CNN.

Госсекретарь счел нецелесообразным введение ограничений в ближайшее время. Объясняя свои слова, он заявил, что главная цель санкций заключается в «сдерживании» РФ.

«Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», — сказал Блинкен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не вынашивает никаких «агрессивных» планов. Он также призвал не рассматривать в этом контексте любые перемещения российских войск в пределах страны.