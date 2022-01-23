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Госсекретарь США Блинкен назвал санкции способом «сдерживания» России

Политика
Госсекретарь США Блинкен назвал санкции способом «сдерживания» России

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен обозначил позицию Вашингтона по вопросу антироссийских санкций. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу CNN.

Госсекретарь счел нецелесообразным введение ограничений в ближайшее время. Объясняя свои слова, он заявил, что главная цель санкций заключается в «сдерживании» РФ.

«Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», — сказал Блинкен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не вынашивает никаких «агрессивных» планов. Он также призвал не рассматривать в этом контексте любые перемещения российских войск в пределах страны.

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