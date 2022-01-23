Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против протестующих в Брюсселе

В Брюсселе продолжаются акции протеста против новых санитарных ограничений. Идут ожесточенные столкновения участников митингов и полицейскими. В Европейском квартале правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, что несколько десятков тысяч человек собрались в центре Брюсселя, чтобы выразить свое недовольство новыми коронавирусными ограничениями в виде введения обязательных QR-кодов. Стоит отметить, что что акция протеста была согласована с местными властями.