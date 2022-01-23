МИД РФ: Запад пытается подготовить информационное поле для провокаций

Запад занимается подготовкой информационного пространства для крупных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выступала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, в информационной среде идет подготовка к каким-то событиям. Запад активно прорабатывает общественное сознание и мнение. Без этого западные страны не могут действовать.

«Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — сказала дипломат.

Ранее посольство России в Великобритании призвало Лондон прекратить распространять недостоверную информацию. В дипмиссии отметили, что провокационные сведения могут быть опасны в нынешней разогретой обстановке.