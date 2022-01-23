Спасатели более 20 раз за сутки выезжали к пострадавшим туристам в горах Крыма

В некоторых районах Крыма было зарегистрировано максимальное количество осадков в виде снега. Это повлекло за собой массовую травматизацию людей: только за последние сутки спасатели 21 раз выезжали к пострадавшим в горах туристам. Об этом рассказал глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.

Согласно данным источника, шесть вызовов поступало к туристам, пострадавшим при катаниях на склонах. Еще двое заблудились во время прогулки, однако их вовремя обнаружили сотрудники МЧС.

«В основном это травмы спины, черепно-мозговые травмы, переломы, ссадины, полученные во время отдыха», — рассказал Садаклиев.

Стоит отметить, что максимальное количество осадков в виде было зарегистрировано на горной вершине Ай-Петри (девять миллиметров) и Ангарском перевале (семь миллиметров). Сейчас на местах, наиболее подверженных снежным заносам, работают оперативные группы спасателей.