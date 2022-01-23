Заявление МИД Британии о «российском президенте» на Украине удивило посольство РФ

Провокации Великобритании вокруг Украины могут оказаться весьма опасными. Об этом предупредили в посольстве России в Лондоне.

Дипломаты потребовали от британских властей прекратить вести себя агрессивно.

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности», — говорится в сообщении посольства.

Великобритания оказалась «на обочине» дипломатических диалогов из-за недальновидности политиков. Теперь Лондон считает своей главной задачей провокацию антироссийских настроений, посетовали в дипведомстве.

«Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, — и вовсе анекдотична», — удивились дипломаты.

МИД Британии недавно заявил, что Москва якобы планирует поставить на Украине своего президента. Им, по мнению англичан, может стать бывший депутат Рады Евгений Мураев.