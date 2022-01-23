Рост цен на нефть увеличит дивиденды российского ТЭК до рекордных 14%

Дивидендная доходность компаний топливно-энергетического комплекса РФ в 2022 году составит рекордные 14%, говорится в докладе инвестиционного банка Goldman Sachs.

По прогнозу аналитиков, в 2022-2023 годах цены на нефть марки Brent продолжат расти. В текущем году стоимость сырья эталонного сорта достигнет 96 долларов за баррель, а в следующем — превысит 105 долларов, считают эксперты. По их мнению, этот фактор будет способствовать дальнейшему росту дивидендной доходности компаний российского нефтегазового сектора. Аналитики напомнили, что в 2021 году дивиденды представителей ТЭК составили 11%. При этом в последние пять лет они находились на уровне 8%.

Как считают в Goldman Sachs, для покупки хорошо подойдут акции «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти» и «Лукойла». В то же время банк подтвердил «нейтральную» оценку активов «Татнефти» и «Газпром нефти».