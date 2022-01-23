Депутат Рады Кива исключил вступление Украины в НАТО и «возвращение» Крыма

Украине не удастся «вернуть» Крым, а также вступить в НАТО и Евросоюз. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

Бывший вице-адмирал и командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах ранее заявил, что полуостров больше никогда не будет под контролем Киева. После он принял решение подать в отставку.

«Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах подал в отставку сразу после заявления, что Крым Украине никогда не вернуть и (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину нужно высказать уважение… А что он не так сказал?» — задался вопросом депутат.

Кива согласился с высказыванием военнослужащего. Политик добавил, что Украина сейчас находится на грани развала. При этом Путин заставляет считать весь мир со своей позицией. По словам депутата, действия российского лидера вызывают уважение.

Ранее Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сеет страх и панику среди граждан своими непоследовательными высказываниями об «агрессии» со стороны России.