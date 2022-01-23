Захарова: Россия работает над вопросом визита главы МИД Британии в Москву

Вопрос о возможном визите главы МИД Британии Лиз Трасс в Москву прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат выступала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По ее словам, ведомство получило соответствующий запрос со стороны Лондона.

«Такой запрос (о визите главы МИД Великобритании — Прим. ред.) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова раскритиковала заявление МИД Британии о «вторжении» на Украину. По ее словам, внешнеполитическое ведомство пытается распространить недостоверную информацию.