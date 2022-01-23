Старец-пилигрим Ефрем предрек исчезновение Украины после ухода Зеленского с поста президента

Украина прекратит свое существование в конце режима президента Владимира Зеленского. Соответствующее предсказание почитаемого старца-пилигрима Ефрема появилось в Сети.

Ясновидящий посетил множество монастырей как России, так стран СНГ и Европы. Его роковое пророчество предоставил паблик «Новости на каждый день» со ссылкой на прихожан Боровского монастыря. Старец стал известен после проклятия Украины, которое прозвучало на фоне обострения ситуации в Донбассе. Сам Ефрем уверен, что уход Зеленского с поста президента произойдет в ближайшие недели.

«Я знаю, что прокляв даже человека, а не целую бесовскую страну, нужно покаяться и исповедоваться. Если проклявший не покается и не исповедается, то сам будет наказан Богом как преступник. Но пока я буду нести этот груз, потому что покаяние означает раскаяние, а я не могу простить Украину», — говорил старец ранее.

Стоит также отметить предсказание архимандрита Одесского Иона. Он говорил, что «небольшая страна с гражданской войной» станет причиной возникновения масштабного конфликта.

«Будет внутреннее противостояние, которое перерастет в гражданскую войну, прольется много крови, и в эту воронку гражданской войны небольшой страны будут втянуты и Россия, и Соединенные Штаты, и многие страны», — говорил провидец.

Ранее стало известно, что французский алхимик, провидец и астролог Нострадамус предрек крах мировой экономики и природные катаклизмы в 2022 году. Мир получит непоправимый урон.