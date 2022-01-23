Собаки раздора. Трагедия в Забайкалье изменит законодательство РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после трагедии в забайкальском селе Домна, где в результате нападения бродячих собак погиб ребенок. Теперь система «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» под вопросом: не исключено, что возвращать собак в естественную среду обитания больше не будут, заменив меру на... «удаление». Ведь Бастрыкин поставил вопрос именно об ужесточении закона.

«К сожалению, эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют ее. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — говорится в сообщении Следственного комитета.

22 января полиции Домны стало известно о пропаже семилетней девочки: чуть позже ее тело со следами нападения животных было найдено на пустыре. Об опасных стаях собак в Забайкалье говорили неоднократно. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». И краевые власти забеспокоились.

Pr Scr youtube.com / пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю

Виноват закон?

Помимо угрожающих последствий «сверху» тревоги аппарату губернатора края добавил и народный сход возле поселковой администрации. Около сотни разъяренных граждан требовали у прибывшего на место главы региона Александра Осипова принять меры, «закрыть глаза» на Федеральный закон от 2018 года «Об ответственном обращении с животными» и начать отстрел.

Осипов же пообещал подумать, «куда убирать [собак] — в питомник или еще куда», но предсказуемо перенес ответственность с региональных властей на российское законодательство. Оно, считает губернатор, совсем неправильное: будто бы именно из-за кривой буквы закона стаи бродячих псов до сих пор терроризируют людей.

«К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — сказал Осипов.

Конкретизировать те самые «изъяны в законе» губернатор не решился. Остается лишь догадываться, что он имел в виду.

Разрешить ситуацию в посёлке отправился губернатор региона Осипов. Теперь родители не хотят отпускать детей из дома, боясь повторения трагедии pic.twitter.com/CGuBQ9VPXc — Лента.ру (@lentaruofficial) January 22, 2022

По данным зоозащитников, к началу 2021 года в Забайкальском крае было только два государственных и три муниципальных приюта общей вместимостью в 106 мест. Организации не субсидировались из регионального бюджета. Напомним, именно приюты являются важнейшим звеном в системе отлова — там животные размещаются на время стерилизации, лечения и вакцинации. Пока собаки не прошли реабилитацию после операций, выпускать их на улицы просто небезопасно: они могут быть куда агрессивнее, чем обычно.

Возможно ли осуществлять законный отлов в регионе с пятью приютами, рассчитанными на сотню животных (только в Домне насчитали не менее 60 бродячих собак) — вопрос риторический.

Вероятно, им задались и краевые власти, объявившие в ноябре прошлого года о строительстве еще трех приютов за 18 миллионов рублей из бюджета. Средства предоставлялись «на условиях грантовой поддержки». Намерения благие, но позицию жителей Забайкалья красноречиво передает вопрос, заданный журналистами одного из читинских новостных порталов:

«Кто-нибудь верит, что приюты действительно построят?».

/ Алиса Громова

Виноваты местные власти?

Депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по экологии Владимир Бурматов возложил ответственность за трагедию на власти Забайкалья. Он подтвердил, что в регионе не было достаточного количества приютов, стерилизация собак не проводилась, а самовыгул домашних питомцев не запрещался.

В общем, закон «Об ответственном обращении с животными» не исполнялся. А там, где он соблюдается, «кровь не льется — ни человеческая, ни собачья».

«Мне тяжело и прискорбно в очередной раз констатировать: смерть ребенка на совести конкретных должностных лиц, не выполнивших свои обязанности, не построивших приюты, не обеспечивших регулирование численности безнадзорных животных, не выполнивших свои функции, за которые они получают зарплату», — написал Бурматов в Instagram.

Парламентарий отметил, что «время миллиардных бюджетных распилов прикормленными конторами на убийствах животных ушло безвозвратно и мечтать о его возвращении — занятие тщетное».

Но насколько тщетное? Бастрыкин, например, исполнил просьбу Осипова, желающего поменять закон на более удобный для местных властей. Теперь внесение «ужесточающих» правок в законодательство — вопрос времени.

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Подвижек по открытому уголовному делу о халатности пока нет: то ли виноватый еще не найден, то ли ответственность коллективная — начиная от чиновников и заканчивая людьми, выбрасывающими своих животных на улицу и практикующими самовыгул некастрированных особей. И все же в Госдуме РФ склоняются к первому варианту.

«Не знаю как сегодня будут спать местные чиновники, не защитившие граждан, годами игнорировавшие их обращения, нарушившие закон, не сделавшие элементарного: не построивших приюты, которые сегодня по всей стране успешно строят и содержат волонтеры, не имеющие ни копейки бюджетных средств, но которые не под силу построить чиновникам, годами тратившими десятки миллионов рублей на умерщвление и отстрел животных. Как это называется?» — заключил депутат Бурматов.

В марте 2021 года депутаты от «Единой России» предложили регулировать численность бездомных животных «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Подробнее о том, почему инициативу так и не реализовали при прошлом созыве — в нашей статье.