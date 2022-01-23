Мужчина из Татарстана отказался убрать машину, чтобы пропустить скорую помощь

Житель Набережных Челнов в Татарстане отказался убрать свой автомобиль, чтобы дать проехать машине скорой помощи, которая везла ребенка.

Инцидент произошел около пяти часов утра. Об этом рассказала соседка мужчины. Женщина отметила, что он выражал отказ агрессивно и причины не объяснил. Кроме того, мужчина угрожал отцу ребенка обратиться в полицию, если последний не оставит просьбы переставить машину. Родители больного мальчика были вынуждены вызвать вторую бригаду врачей.

«Заявление в полицию написали на этого человека. В ГАИ позвонили, приезжать они отказались, якобы не проедут», — написала на своей странице в социальных сетях соседка.

Отмечается, что отец мужчины, который не давал машине с ребенком проехать, сам работает водителем скорой помощи. Более того, у него есть свои дети.