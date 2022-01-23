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«Мегалайн» учтет сезонные особенности Петербурга при постройке ТПУ

Общество
«Мегалайн» учтет сезонные особенности Петербурга при постройке ТПУ

Строительная компания «Мегалайн» учтет все особенности города на Неве при строительстве транспортно-пересадочных узлов, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на главу девелопера Геннадия Корупятника.

Компания «Мегалайн» взялась за реализацию масштабного проекта — в Северной столице планируют построить современные и комфортные транспортно-пересадочные узлы. Всего их будет 61.

Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник рассказал, что все объекты компания намерена построить с учетом климатических особенностей Петербурга. Места посадки-высадки пассажиров будут организованы по принципу «сухих ног». Петербуржцы будут защищены от непогоды.

«В ТПУ с большим пассажиропотоком откроются теплые залы для ожидания и пешеходные галереи, будут размещены туалеты и объекты попутного обслуживания», — рассказал Корупятник.

Все транспортно-пересадочные узлы гармонично впишутся в архитектурный ансамбль города. «Мегалайн» намерена серьезно подойти к этому вопросу.

Компания «Мегалайн» — крупная генподрядная организация, выполняющая строительство жилых и промышленных объектов по всей России. За 10 лет активной работы она реализовала множество успешных проектов в сфере жилой недвижимости и общественно-деловой сферы.

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