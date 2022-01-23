Дипломат Гаврилов: у США и НАТО «тикает счетчик» по вопросу гарантий безопасности

Российская сторона не станет вечно ждать ответов от Соединенных Штатов и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, заявил глава делегации РФ в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По словам дипломата, если Запад проигнорирует инициативы Москвы, то РФ будет защищать свою безопасность другими методами, которые «на своей шее» почувствуют и Вашингтон, и Брюссель.

«Счетчик тикает. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе», — заявил Гаврилов на канале «Изолента live».

Глава делегации России в Вене ранее сообщал, что Москва не станет терпеть провокации западных стран и Киева на территории Донбасса.