Пожар в ночном клубе в столице Камеруна унес жизни 17 человек

Смертельное возгорание произошло в ночном клубе Livs в Яунде. Камерунские СМИ сообщают о 17 погибших.

По предварительным данным, один из сотрудников заведения увидел пламя и поднял тревогу. Языки пламени моментально распространились по расположенному в подвале помещения, стены которого сделаны из пластика. Причины пожара устанавливаются.

Отмечается, что 14 человек скончались на месте инцидента, еще трое умерли в госпитале. В списке погибших оказался и руководитель отдела охраны здоровья министерства здравоохранения.