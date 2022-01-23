Сатановский ответил на «истерику» украинцев после заявления Шенбаха о Крыме

Мнение бывшего главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о Крыме является профессиональным. Об этом напомнил политолог Евгений Сатановский.

Недавно немецкий военный заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вскоре он подал в отставку.

«При этом украинские политики и посол Украины в Германии впали в такую истерику, что не очень ясно: не они ли Берлином командуют?! То есть, когда Вашингтон наезжает на ФРГ, пытаясь стравить ее с Россией, — это хотя бы понятно. Но когда то же самое делает Киев?! В конце концов, обе мировые войны Германия оккупировала Украину, а не наоборот. Что-то совсем неладное происходит в головах у нынешнего украинского начальства», — удивился Сатановский в Telegram.

По его мнению, европейское руководство заставляет военных опираться не на личный опыт, а на политические директивы. Им придется открывать рот, только чтобы «выразить восхищение гениальностью тех идиотов и авантюристов», которые правят Германией.

Политолог пожалел Шенбаха, который вынужден был подать в отставку. Евгений Сатановский признался, что ему по-человечески жалко немца. Однако, по его словам, для России этот случай можем быть полезным.