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Дипломат Гаврилов оценил степень серьезности угроз отключения РФ от SWIFT

Экономика
Дипломат Гаврилов оценил степень серьезности угроз отключения РФ от SWIFT

Заявления об отключении России от международной системы межбанковских расчетов SWIFT не заслуживают внимания, считает глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Его слова передает «Прайм».

Отключить Россию от SWIFT невозможно. Все заявления безосновательны и носят исключительно запугивающий характер.

«Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», — заявил Гаврилов.

Призывы отключить Россию от международной системы Гаврилов сравнил с животным, которое ест колючий кактус.

Ранее некоторые иностранные СМИ называли отключение от SWIFT в числе возможных санкций, которые западные страны планируют ввести против России в случае «вторжения» на Украину.

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