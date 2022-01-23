Дипломат Гаврилов оценил степень серьезности угроз отключения РФ от SWIFT

Заявления об отключении России от международной системы межбанковских расчетов SWIFT не заслуживают внимания, считает глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Его слова передает «Прайм».

Отключить Россию от SWIFT невозможно. Все заявления безосновательны и носят исключительно запугивающий характер.

«Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», — заявил Гаврилов.

Призывы отключить Россию от международной системы Гаврилов сравнил с животным, которое ест колючий кактус.

Ранее некоторые иностранные СМИ называли отключение от SWIFT в числе возможных санкций, которые западные страны планируют ввести против России в случае «вторжения» на Украину.