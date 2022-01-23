Армия Мали ликвидировала колонну террористов-мотоциклистов в центральной части республики

Национальная армия Мали (FAMa) продолжает реализацию антитеррористической операции в центральной части республики. Военнослужащие успешно ликвидировали трех террористов в районе населенного пункта Тененку, неподалеку от города Мопти, сообщает информационный портал Malijet.

Подразделение правительственных войск патрулировало местность, когда встретилось с колонной радикалов-мотоциклистов. В результате столкновения бойцы FAMa уничтожили бандитов и конфисковали пять транспортных средств и оружие.

Представитель Генштаба национальной армии Мали ранее опубликовал доклад о проведении нескольких антитеррористических мероприятий в центре страны. Солдаты обезвредили немало боевиков. Одними из главных достижений стала ликвидация главаря группировки «Фронт освобождения Макины» (FLM), которая присягнула на верность террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), и зачистка двух баз материально-технического снабжения.

Успехи FAMa связаны с развитием сотрудничества между Россией и Мали. К таким выводам пришли африканские эксперты. Они считают, что поддержка Москвы позволила правительственным войскам перейти в наступление и активно бороться с радикалами.

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Также специалисты не исключают, что на ситуацию повлияли сообщения, распространяемые в соцсетях, о прибытии в республику инструкторов из РФ, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Их появление заставило террористов оставить населенный пункт Банкасс.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова помочь Бамако в борьбе с радикалами.

«Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — сказал он.

Министерство обороны РФ в конце 2021 года передала армии Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. На торжественной церемонии присутствовал глава ведомства Сергей Шойгу.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации