Турэксперт Горин заявил, что правила въезда в некоторые страны изменились в январе 2022

Перед путешествием россиянам следует проверять правила въезда в те или иные страны, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Сертификаты о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами на территории ЕС в среднем действуют 9 месяцев. Исключение составляют Греция, Кипр, Венгрия, Мальта и Израиль. При этом российскую вакцину от COVID-19, по словам Горина, в данный момент признает порядка 70 государств. Среди них — Турция, Греция, Египет, Таиланд и Болгария. Однако в этом случае прививочный сертификат также будет действовать по правилам въезда в эту страну, отметил эксперт.

«Нужно учитывать, что срок действия сертификата вакцинации может закончиться ко времени поездки. Значит, стоит планировать ревакцинацию», — цитирует его «Российская газета».

В некоторые страны мира, такие как ОАЭ, сертификат о вакцинации не нужен. Туристам следует иметь при себе ПЦР-тесты, сделанные перед вылетом и после прилета.