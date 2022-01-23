Количество госпитализированных с COVID-19 в Петербурге за сутки превысило число выписанных

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге оценивается как напряженная. Число госпитализированных пациентов в городе превысило количество выписанных за сутки.

Лечение в больницах проходят 6013 жителей Санкт-Петербурга с коронавирусом и воспалением легких. За последние 24 часа были госпитализированы еще 473 человека с инфекцией. При этом выписали из больницы только 369 горожан за сутки. В реанимации находятся 602 пациента. Из них 337 граждан не могут самостоятельно дышать без подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в Петербурге фиксируется рост смертности от коронавируса. За последние сутки в городе скончались 65 человек. Также зафиксировано 9535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

Город снова оказался на втором месте по суточной заболеваемости коронавирусом, обогнав даже Московскую область, в которой проживает значительно больше людей. При этом губернатор Северной столицы Александр Беглов заявлял, что уже в январе 2022 года среди населения сформируется коллективный иммунитет.