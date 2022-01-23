Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав заключенных в ИК-3 под Калугой

В Прокуратуру Калужской области поступили сообщения о нарушении прав заключенных в одной из исправительных колоний. По данному факту началась проверка, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Речь идет об исправительной колонии №3 в поселке городского типа Товарково. Предварительно установлено, что между осужденными произошел серьезный конфликт на фоне личной неприязни.

В настоящий момент сотрудники областной прокуратуры проводят комплексную проверку исправительного учреждения. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.